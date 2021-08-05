شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة لمؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي مع تسعير تفشي فيروس كورونا وبالأخص المتحور دلتا.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلي 10.50 مليار دولار استرالي مقابل 9.27 مليار دولار استرالي في أيار/مايو، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 10.55 مليار دولار استرالي، وذلك مع أظهر قراءة الصادرات تباطؤ النمو إلى 4.0% مقابل 4.5% في أيار/مايو، وأظهرت قراءة الواردات تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 2.9% في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب نيوز بأن القيود الأشد صرامة المفروضة في منطقة سيول الكبرى "من المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى" نظراً لاستمرار ارتفاع الحالات، جاء ذلم عقب التقرير التي تطرقت لكون الصين تواجه خطر متجدد في المدن الكبرى من بكين إلى ووهان، وأن السلطات الصينية فرضت اختبارات جماعية وقيود سفر واسعة النطاق في بعض المناطق.

ويذكر أن وكالة أنباء كيودو اليابانية أفادت الاثنين الماضي بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية آنذاك بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:44 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 199.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,244,541 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,946 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.32% ليربح 6.15 نقطة ويصل إلى المستوى 1,927.58، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.47% ليربح هو الأخر 130.86 نقطة ويصل إلى المستوى 27,714.94.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.05% ليخسر 2.24 نقطة ويصل إلى المستوى 4,976.61، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليربح هو الأخر 3.17 نقطة ويصل إلى المستوى 3,480.39.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.03% ليربح 8.62 نقطة ويصل إلى المستوى 26,435.17، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.06% ليخسر 2.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,278.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.34% ليخسر 43.53 نقطة ويصل إلى المستوى 12,753.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.15% ليربح 11.32 نقطة ويصل إلى المستوى 7,514.50.