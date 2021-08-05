شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يهبط دون الدعم– تحليل - 5-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين الضغوط السلبية المتكررة بتشكيله لموجه هابطة جديدة ليتسلل بذلك دون الدعم المستقر عند 1035.00 مؤكدا بذلك استعداده لاستهداف مستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 980.00 و 945.00 ليواجه بذلك مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي خلال الفترة الحالية.

نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك مجددا نحو مستوى تشبع البيع ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي وليسهل مهمة الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط