شكرا لقرائتكم خبر 40 معهدا لتغطية حاجة القطاعات المستهدفة في الرؤية بالكوادر الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولفت إلى وجود 37 معهدا منتشرا في مختلف المناطق، وستضاف إليها 3 أخرى بنهاية 2021 م لتصل إلى 40 معهد شراكة أنشئت بالتعاون مع شركات كبرى، وجهات حكومية على رأسها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
مميزات الشراكة
ولفت المطرفي خلال لقاء عبر تقنية «zoom» نظمته غرفة الشرقية أمس إلى وجود 6 مميزات لنموذج الشراكات الاستراتيجية تتمثل في الاستفادة من الخبرات الدولية في عملية التدريب، وتوفير التخصصات النوعية المتوافقة مع سوق العمل السعودي والمواءمة مع متطلبات تنمية الموارد البشرية؛ لتحقيق رؤية 2030، ومساهمة القطاع الخاص في التدريب والمناهج ما يضمن الجودة، بالإضافة إلى التوظيف منذ اليوم الأول وإيجاد آلية دقيقة في اختيار التخصصات وتصميم البرامج.
3 أهداف لإنشاء معاهد الشراكات الاستراتيجية
1 إدخال تقنيات التدريب الحديثة بشكل خاص والعمل على توطين الوظائف التقنية والمهنية في القطاع الخاص وفقا للرؤية الوطنية.
2 العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال تدريب الكوادر السعودية على تخصصات نوعية ومتعددة
3 زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر المشاركة في استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 معهدا لتغطية حاجة القطاعات المستهدفة في الرؤية بالكوادر الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.