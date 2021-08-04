شكرا لقرائتكم خبر 40 معهدا لتغطية حاجة القطاعات المستهدفة في الرؤية بالكوادر الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام تطوير الشراكات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس نايف المطرفي أن المؤسسة لا تهدف من خلال إنشاء المعاهد الفنية والتقنية بشراكة التدريب غير الربحي منافسة القطاع الخاص، بدليل أنها تختار القطاعات الاستراتيجية المتقدمة التي ليست موجودة لدى القطاع الخاص أو على الأقل تخصصات فرعية دقيقة ضمن تخصصات تقنية، لافتا إلى أن إنشاء المعاهد يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المتوافقة مع رؤية المملكة في تأهيل كوادر تقنية في مختلف القطاعات الاستراتيجية بما يسد الحاجة في مختلف القطاعات المستهدفة في الرؤية الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية.

ولفت إلى وجود 37 معهدا منتشرا في مختلف المناطق، وستضاف إليها 3 أخرى بنهاية 2021 م لتصل إلى 40 معهد شراكة أنشئت بالتعاون مع شركات كبرى، وجهات حكومية على رأسها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

مميزات الشراكة

ولفت المطرفي خلال لقاء عبر تقنية «zoom» نظمته غرفة الشرقية أمس إلى وجود 6 مميزات لنموذج الشراكات الاستراتيجية تتمثل في الاستفادة من الخبرات الدولية في عملية التدريب، وتوفير التخصصات النوعية المتوافقة مع سوق العمل السعودي والمواءمة مع متطلبات تنمية الموارد البشرية؛ لتحقيق رؤية 2030، ومساهمة القطاع الخاص في التدريب والمناهج ما يضمن الجودة، بالإضافة إلى التوظيف منذ اليوم الأول وإيجاد آلية دقيقة في اختيار التخصصات وتصميم البرامج.

3 أهداف لإنشاء معاهد الشراكات الاستراتيجية

1 إدخال تقنيات التدريب الحديثة بشكل خاص والعمل على توطين الوظائف التقنية والمهنية في القطاع الخاص وفقا للرؤية الوطنية.

2 العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال تدريب الكوادر السعودية على تخصصات نوعية ومتعددة

3 زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر المشاركة في استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني.