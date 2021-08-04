شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تهبط بعد صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 330 ألف وظيفة في يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 695 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن يوليو/تموز يوم الجمعة المقبل.



على النقيض، ارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 64.1 نقطة في يوليو/تموز من 60.1 نقطة بيما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 60.5 نقطة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 25.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.09 دولار وأقل سعر عند 25.3 دولار.