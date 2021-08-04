شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع عقب بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء متخلصا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة، وذلك في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات مؤشر "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 330 ألف وظيفة في يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 695 ألف وظيفة.



يأتي ذلك قبيل إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن يوليو/تموز يوم الجمعة المقبل.



على النقيض، ارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 64.1 نقطة في يوليو/تموز من 60.1 نقطة بيما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 60.5 نقطة.



هذا، وتستمر الجهود على مستوى العالم من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة المتحور "دلتا" الأكثر فتكا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.