شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-8-2021 أمام الجنيه المصرى، تباينا ملحوظا ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليواصل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.55 للشراء، 18.69 جنيه للبيع.

فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.69 جنيه للشراء، 21.89 جنيه للبيع.

كما تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

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