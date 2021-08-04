الاقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-8-2021 أمام الجنيه المصرى، تباينا ملحوظا ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليواصل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.55 للشراء، 18.69 جنيه للبيع.

 

فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.69 جنيه للشراء، 21.89 جنيه للبيع.

 

كما تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.


ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.55 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.69 جنيه للشراء، 21.89 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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