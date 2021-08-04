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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.69 جنيه للشراء، 21.89 جنيه للبيع.
كما تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.55 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.69 جنيه للشراء، 21.89 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.