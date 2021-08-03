شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.859 مليار جنيه

إيقاف تداول 52 شركة إيقاف تداول 52 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 52 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ القاهرة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الألومنيوم العربية، المنصورة للدواجن، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للأسمنت-قنا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، أسمنت سيناء، المجموعة المصرية العقارية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، القناة للتوكيلات الملاحية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، بنك التعمير والإسكان، اودن للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المصرية للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المتحدة للإسكان والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، جولدن تكس للأصواف، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، مصر للفنادق، جنوب الوادي للأسمنت، العامة لصناعة الورق-راكتا، مصر للألومنيوم، رمكو لإنشاء القرى السياحية، شركة النصر للأعمال المدنية، الأهلي للتنمية والاستثمار.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، اسيك للتعدين-اسكوم، غاز مصر، الدولية للمحاصيل الزراعية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبوات الطبية، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة.

البورصة تخسر 7.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.859 مليار جنيه. البورصة تخسر 7.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.859 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 485.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 4.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.96%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 35.6 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، 152.9 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2327 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 2730 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3081 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 20 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: -أسمنت سيناء بسعر إغلاق 8 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 8.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.15%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 18.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.60%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.03%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 33.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.92%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 51.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.78%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.32%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 45.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.72%.