شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 0.7375 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق بإغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للتعافي والتوجه نحو 0.7500 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط