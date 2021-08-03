شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية هادئة ليتحرك فوق حاجز 73.00، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه بكسر 72.75 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 71.20، مع التذكير بأهمية الثبات دون 74.70 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.40 والمقاومة 74.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط