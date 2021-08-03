شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع مخاوف التباطؤ الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عكست أسعار النفط الخام مسارها بعد انتعاش مبكر اليوم الثلاثاء، إذ تسببت المخاوف بشأن قيود فيروس كورونا مصحوبة بتباطؤ أنشطة المصانع في أسواق رئيسية في الضغط على المعنويات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.10 دولار.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الاثنين.