شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية التداولات بعد صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – وهو المعيار الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في قياس أداء التضخم – بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بيما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنفاق الشخصي للأمريكيين في الشهر الماضي بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.7%.



كما ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.4% في يونيو/حزيران.



هذا، ويتواصل تدفق نتائج أعمال الشركات حيث أعلنت "أمازون دوت كوم" أمس عن تحقيق زيادة في الأرباح والإيرادات لكن بأقل من المتوقع في حالة الإيرادات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 35058 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 4407 نقاط، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 14709 نقاط.