شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الإسكندرية يضيف تطبيقاته للخدمات المصرفية الهاتفية على منصة HUAWEI AppGallery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك شراكة مع بنك الإسكندرية لإتاحة تطبيقات البنك التي تتمثل في تطبيق الموبايل البنكي ALEXBANK Mobile Banking وتطبيق O-Key لرموز الأمان على منصة HUAWEI AppGallery بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملاء بنك الإسكندرية ومستخدمي أجهزة هواوي.

وتتبع هواوى مجموعة من الخطط المبتكرة لتطوير خدماتها ومنصة التطبيقات الخاصة بها لتوفير تجربة شاملة لمستخدمي أجهزتها في السوق المصري. كما تضع معايير الحفاظ على الخصوصية والأمن الرقمي على رأس أولوياتها، خاصة فى منصة HUAWEI AppGallery، وذلك من خلال تفعيل أقصى سبل حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وقال بيك ين، نائب رئيس هواوى مصر، "أصبح التحول الرقمي ضرورة قصوى خاصة في التحديات التي يشهدها العالم أجمع، وتلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تقديم الخدمات وأداء المهام وإنجاز الأعمال في كافة القطاعات بالمجتمع بما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ولذلك نحرص في هواوي على تطوير تقنياتنا والتعاون مع أكبر الشركات والتطبيقات من خلال HUAWEI AppGallery، لتُلبي جميع متطلبات عملائنا".

ويأتي هذا تماشياً مع استراتيجية البنك الرقمية التي تتمحور حول العملاء، والتي تركز على توفير خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تلائم احتياجاتهم، حيث يمكنهم القيام بكافة معاملاتهم من منازلهم في خطوات بسيطة. ويتوسع البنك في تقديم الخدمات المصرفية من خلال هذه الشراكة، عبر توفير فرصة الوصول لمنصاته للملايين من مستخدمي أجهزة هواوي، وتقديم تجربة بنكية استثنائية، حيث يمكنهم تسجيل الدخول على التطبيق بكل سهولة باستخدام خاصية بصمة الإصبع للإطلاع ومتابعة كافة تفاصيل الحسابات في أي وقت داخل أو خارج البلاد باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يمكن لعملاء البنك عبر العديد من الخدمات المتوفرة حجز الودائع بسهولة من خلال التطبيق، والإطلاع على جميع بيانات ومعاملات الحسابات والودائع وبطاقات الائتمان وسداد مستحقاتها، بالإضافة إلى التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل مصر، ودفع الفواتير إلكترونياً من خلال خدمات فوري.

جدير بالذكر أن منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery سجلت منذ إطلاقها في 2018 ما يزيد عن 530 مليون مستخدم، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، بالإضافة لاستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم.

وشهد المتجر أيضاً معدل تنزيل تطبيقات وصل إلى 384.4 مليار مرة في عام 2020، محققاً زيادة قدرها 174 مليار مقارنةً بالعام السابق.

وعلى المستوى المحلي، تعاونت هواوي مع العديد من الشركاء لإطلاق تطبيقاتهم على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery مثل تطبيقات النقل ذكي وتوصيل الطعام، والعديد من تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية المبتكرة.