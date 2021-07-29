«مبرمج على عدم الفصل في الساعات الصديقة».. أوقات تعمل فيها عدادات «المياه والكهرباء» مسبقة الدفع رغم نفاد الرصيد

الشارقة - اميمة ياسر - إشارات عقب نفاذ الرصيد بالعدادات مسبوقة الدفع متمثلة في لمبة إنذار تضئ باللون الأزرق عندما يقترب الرصيد من النفاذ ليعطي تنبيه للمستهلك، بأن رصيد العداد نفذ.

ويتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء والمياه عن الأوقات التي لا تشهد قطع الخدمة عنهم، رغم نفاد الرصيد في العدادات مسبقة الدفع، خاصة في ظل خطط توسعات شركات المياه والكهرباء في تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل في الساعات والأيام الصديقة في حالة نفاد الرصيد بالعداد، مؤكدا أن هذه الساعات والأيام الصديقة تطبق بشكل عام منذ بداية تركيب العدادات مسبوقة الدفع. حسبما نشر موقع "الوطن".

الساعات الصديقة

وأشار حمزة إلى أن الساعات الصديقة التي لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى في حالة نفاد الرصيد تبدأ فى الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ10 صباحا من اليوم التالي ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد.

العداد مسبق الدفع مبرمج على عدم الفصل في الساعات الصديقة

ولفت حمزة إلى أن الأيام الصديقة التي لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هي «الجمعة والسبت والعطلات الرسمية» ويتم فصل التيار فور انتهائها، مشيرا إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.

لو نفد رصيد عداد المياه بعد الساعة 1 ظهرا تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه في حالة نفاد رصيد العميل من عداد المياه مسبوق الدفع بعد الساعة 1 ظهرا تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي، لافتا إلى أنه في حالة نفاد رصيد العميل يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي، ويتم احتساب الاستهلاك بالسالب لحين الشحن مرة أخرى ويتم خصم المبلغ من الرصيد الجديد.

شحن كارت العداد قبل استهلاك الـ 20% الاحتياطي

وأشار المصدر إلى أنه عند استهلاك 80% من الرصيد يتم قطع المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على «read» لإعادة الضغط مرة أخرى والتوجه إلى مركز الشحن لشحن الكارت قبل استهلاك الـ 20% الاحتياطي.