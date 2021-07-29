شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9135 ليقع تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، حيث أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، في طريقه لزيارة مستويات 0.9060 ثم 0.8990 كأهداف رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9135 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط