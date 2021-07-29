شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المقاومة – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار المقاومة المحورية 0.7375، يرافقه ظهور إشارات تشبّع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7300 كمحطة تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7375 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 0.7420 وتمتد إلى 0.7495.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7310 والمقاومة 0.7420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط