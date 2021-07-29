شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب لحظية – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً واضحاً لمستوى 24.95 ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب اللحظية المتوقعة، مع الإشارة إلى أن تخطي المتوسط المتحرك 50 سيدفع السعر إلى 25.65 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 24.95 والثبات دونه سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.80 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد