شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف الممتد الأول – تحليل - 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من تحقيق هدفنا الأول عند 1.3910 واختراقه ليؤكد فتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية، بانتظار زيارة مستوى 1.4000 كهدف تالي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لمواصلة الارتفاع نحو القمة المسجّلة مسبقاً عند 1.4240.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 1.3790.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد