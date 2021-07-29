شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يسجل اعلى مستوى في اسبوعين -تحليل صباحي- 29-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 41.40 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة القوي عند 47 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 40 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 40 وبين مستوى المقاومة هو 44 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد