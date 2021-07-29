شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف شاب تقدموا لمبادرة كن سفيرا والان مع تفاصيل الخبر
وقد تم إطلاق مبادرة "كن سفيرًا" فى أكتوبر 2020، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبى للوزارة لنشر الوعى وفكر الاستدامة من خلال الشباب.
وتم تلقى نحو 7 آلاف طلب انضمام للمباردة عند إطلاقها، والذين تم تقييمهم على مرحلتين؛ حتى وقع الاختيار على نحو ألف شاب وفتاة كمجموعة أولى، تضمنت شباب من اتحادات الطلاب، والهلال الأحمر، والكشافة، وشباب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية والخاصة.
وتهدف المبادرة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب بطريقة التعلم من خلال النظراء، أى إيصال المعلومة "من الشباب إلى الشباب"، فعقب التخرج من البرنامج التدريبى واجتياز كل مراحل الاختبار والتقييم، سيكون هؤلاء الشباب قادرين على توصيل المعلومة إلى غيرهم من الشباب فى الجامعات والمحافظات.