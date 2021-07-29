شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف شاب تقدموا لمبادرة كن سفيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقسم مبادرة كن سفيرًا إلى ثلاثة مستويات هى المستوى التأهيلى ويتضمن برامج تدريبية أونلاين عن مهارات تسويق الذات منها تصميم عرض تقديمي وكتابة السيرة الذاتية ومهارات التواصل وغيرها، وذلك لمدة شهر على المنصة التعليمية الالكترونية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة "استدامة"، ثم المستوى المتقدم ويتضمن محاضرات مسجلة في موضوعات التنمية المستدامة المختلفة لمدة شهر على يد نخبة من الخبراء المصريين الدوليين والمحليين، فالمستوى التخصصى وفيه يتم تقديم برنامج تدريب المدربين TOT لمدة أسبوع وهوتدريب مباشر مع عدد محدود من الطلاب لضمان التواصل الفعال مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وقد تم إطلاق مبادرة "كن سفيرًا" فى أكتوبر 2020، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبى للوزارة لنشر الوعى وفكر الاستدامة من خلال الشباب.

وتم تلقى نحو 7 آلاف طلب انضمام للمباردة عند إطلاقها، والذين تم تقييمهم على مرحلتين؛ حتى وقع الاختيار على نحو ألف شاب وفتاة كمجموعة أولى، تضمنت شباب من اتحادات الطلاب، والهلال الأحمر، والكشافة، وشباب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية والخاصة.

وتهدف المبادرة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب بطريقة التعلم من خلال النظراء، أى إيصال المعلومة "من الشباب إلى الشباب"، فعقب التخرج من البرنامج التدريبى واجتياز كل مراحل الاختبار والتقييم، سيكون هؤلاء الشباب قادرين على توصيل المعلومة إلى غيرهم من الشباب فى الجامعات والمحافظات.