شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "فيسبوك" تتجاوز 10 مليارات دولار في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني، والتي شملت تحقيق أرباح وإيرادات قوية تجاوزت توقعات المحللين.



وقفزت أرباح شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية إلى 10.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 5.17 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "فيسبوك" أرباحا معدلة بنحو 3.61 دولار لكل سهم في الربع الثاني مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تحقيق أرباح عند 3.03 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات "فيسبوك" بنسبة 56% إلى 29.07 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بنحو 27.89 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وجذبت "فيسبوك" إلى منصاتها للتواصل الاجتماعي 1.91 مليار مستخدم نشط يوميا بارتفاع نسبته 7% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بينما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريا إلى 2.90 مليار مستخدم.



وتوقعت الشركة تباطؤ نمو إيراداتها خلال الربعين السنويين الثالث والرابع من العام الجاري.