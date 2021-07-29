شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً مع تحول الدولار نحو التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تحول الدولار نحو الانخفاض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية.



وتتواصل جهود الحكومات والدول حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



ومن بين الدول التي ظهرت فيها سلالة "دلتا" المملكة المتحدة، لكن ذلك لم يحول دون تخلي الحكومة البريطانية عن سياستها بتخفيف القيود والإجراءات الاحترازية.



وطالب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" المواطنين بضرورة الحذر لا سيما في الأماكن العامة مع استمرار جهود مكافحة الجائحة.



هذا، وأبقى الاحتياطي الفيدرالي اليوم على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهريا في خطوة متوقعة ألمح إليها البنك المركزي رغم تحسن الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريي بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3903، وسجل أعلى سعر عند 1.3911 وأقل سعر عند 1.3845.