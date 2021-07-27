شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع إعادة اختبار خط اتجاه فرعي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وقد جاء انخفاض المؤشر بالرغم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -17.05 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 4,203.57.