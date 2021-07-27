شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم البلاد (1140) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.05 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 35.50 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.90 ومستوى المقاومة 37.85.