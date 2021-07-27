شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.02 نقطة، ليحاول السهم الاستفادة من دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.92 ومستوى المقاومة 22.48.