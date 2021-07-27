شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "لوسيد جروب" يقفز بأكثر من 10% في ختام أولى جلسات طرحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "لوسيد جروب" خلال تداولات يوم الإثنين منهيا أولى جلسات الطرح العام في البورصة الأمريكية على مكاسب ملحوظة.



وارتفع سهم "لوسيد جروب" بنسبة 10.6% وأغلق الجلسة اليوم عند 26.83 دولار بعد بلوغ مستوى 29.03 دولار خلال التعاملات.



وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلن في سبتمبر/أيلول عام 2018 عن استثماره أكثر من مليار دولار في شركة "لوسيد موتورز".



وفي يناير/كانون الثاني هذا العام، صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة "ياسر الرميان" أن الصندوق يمتلك حصة بنسبة 67% في "لوسيد" باستثمارات تقدر بنحو 1.3 مليار دولار كما أن الصندوق يجري محادثات لبناء مصنع للسيارات الكهربائية تابع للشركة في السعودية.



وفي أولى جلسات الإدراج العام لسهم "لوسيد" على مؤشر "ناسداك" في وول ستري، شارك "الرميان" في هذه المراسم وقرع الجرس إيذانا ببدء التداول على السهم.



