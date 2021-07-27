شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق مرتفعا بفجوة سعرية عند مستوى 220 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 216 فلس، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 230 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 215 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 218 وبين مستوى المقاومة هو 225 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد