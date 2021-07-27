شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم ليغلق عند مستوى 773 فلس امس الاثنين، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 780 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 750 فلس كمستوى اول خلال الايام القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 780 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 769 وبين مستوى المقاومة هو 775 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط