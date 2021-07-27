شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين يوسف علي من مجموعة اللولو نائبا لرئيس مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة عبدالله محمد المزروعي، ورجل الأعمال البارز يوسف علي أم أي. كنائب للرئيس، الذي يعتبر الهندي الوحيد بين 29 عضو مجلس إدارة تم تعيينهم من أصحاب التجارة والرؤساء التنفيذيين الإماراتيين.

وتعليقًا على تعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة أبوظبي، يقول يوسف علي أم أي: «أنا ممتن وفخور بهذه اللحظة الهامة في حياتي، خالص امتناني للقيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم، وسأبذل قصارى جهدي للعمل وفق هذه المسؤولية الكبيرة الموكلة لي، وسينصب تركيزي الأساسي على نمو اقتصاد أبوظبي ومجتمع الأعمال، خصوصًا في هذه الأوقات الصعبة».

ومؤخرًا قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتكريم يوسف علي بجائزة أبوظبي 2021 وهي أعلى وسام مدني نظير مساهماته التي امتدت لأكثر من 5 عقود في مجال التنمية والعمل الخيري.

وتعتبر غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي هي المظلة الحكومية، التي تنضوي تحتها مجموعة من الأعمال التي تم تأسيسها في أبو ظبي، وتعمل كجسر فعّال بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وتعتبر واحدة من أغنى منصات الأعمال وأكثرها نفوذًا في المنطقة لكل الأعمال المرخصة من قبل غرفة تجارة أبوظبي.