شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البحر الأحمر (4230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.67% بما يعادل 20 هللة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.20 ومستوى المقاومة 31.20.