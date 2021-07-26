شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 31.30 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع استمرار الدعم الايجابي المقدم للسهم للوصول لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 36 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 30 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 30.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 32.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد