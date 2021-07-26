شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 26-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 7.386 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 7.50 ريال، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر "Price Oscillator" مما يشير الى ان السهم قد يواصل التراجع لمستويات اقل قد تصل الى 7 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.15 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.43 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط