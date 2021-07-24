شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يوسع مكاسبه ويعاود الإغلاق أعلى 35 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة مدعومة بالقطاع التكنولوجي ومتابعة نتائج أعمال الشركات.



ومن بين الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها الفصلية في الآونة الأخيرة "تويتر" و"إنتل كورب".

هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور إشارات على زيادة وتيرة الإصابات مرة أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخرا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% أو ما يعادل 16 سنتا وأغلق الخام عند 72.07 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وسجل أعلى سعر عند 72.1 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% أو ما يعادل 31 سنتا وأغلق عند 74.10 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر عند 74.1 دولار وأقل سعر عند 73.3 دولار.



وفي ختام التداولات، صعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 238 نقطة) إلى 35061 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 35095 نقطة وأقل مستوى عند 34855 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 4411 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 4415 نقطة وأقل مستوى عند 4381 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 14836 نقطة، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 14846 نقطة وأقل مستوى عند 14698 نقطة.