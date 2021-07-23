شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع تحسن الشهية للمخاطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس، لتحوم قريبا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، وسط ترقب المستثمرين اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي انقعد أمس.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1799.18 دولار للأوقية، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1799.20 دولار للأوقية.

وقال محللون: «أسعار الذهب تحت ضغط لأن الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر والأسهم الأمريكية انتعشت لليوم الثاني، مما يعني أن المتعاملين يتغاضون عن بواعث القلق حيال الفيروس ويعاودون التداول على أساس التضخم».

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 25.15 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5% مسجلا 2667.44 دولار، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1076.91 دولار للأوقية.