شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض رغم استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس رغم استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسط متابعة حالة الطقس في أمريكا الشمالية.



ويرى مراقبون أن الجفاف الذي تشهد بعض الولايات الأمريكية الكندية ربما يقلل من حجم حصاد المحاصيل.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة جائحة كورونا والسيطرة على سلالة "دلتا" سريعة التفشي والتي ظهرت في بعض الدول أبرزها المملكة المتحدة.



تجدر الإشارة إلى أن ولايات الغرب والوسط الأمريكية شهدت تساقطا للأمطار في نهاية الأسبوع الماضي مما زاد من التفاؤل بشأن وفرة وجودة المحاصيل الزراعية.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش عند 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% إلى 5.49 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.56 دولار وأقل سعر عند 5.48 دولار.