الذهب يربح بعد تهدئة «باول» مخاوف أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء بعدما تعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر لبعض الوقت لينزل الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1782.46 دولار للأوقية (الأونصة) وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1782.40 دولار.

ويتجه الذهب للارتفاع بفضل توقعات لأسعار فائدة منخفضة مما يقلص كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ونزل الذهب 6% الأسبوع الماضي إثر لهجة تميل إلى التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي في اجتماعه وإشارته لرفع أسعار الفائدة في 2023.

وأعاد جيروم باول في تصريحاته الثلاثاء التأكيد على عزم تشجيع تعاف «واسع وشامل» لسوق العمل وألا يكون رفع أسعار الفائدة مستندا لمخاوف من تضخم في المستقبل فحسب.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 25.93 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.5% إلى 2595.96 دولار، بينما صعد البلاتين 0.9% إلى 1089.16 دولار.

(رويترز)