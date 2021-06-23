شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 23-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 76.00، ونتوقع استمرار الموجة الصاعدة للتوجه نحو 78.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق 74.25، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد