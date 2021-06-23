شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمكافحة الغش التجاري في زيوت التشحيم وتطوير القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة في زيوت التشحيم والأساس بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الشركات المصنعة والمسوقة لزيوت التشحيم وتطويره وتحسين خدماته للمستهلكين، وتقديرًا لأهميته في المعدات والآليات والمركبات، وذلك بعد موافقة الاتحاد على مقترح تقدم به العديد من أصحاب الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم والأساس» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم.

وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها بمقر الاتحاد جرى خلاله انتخاب م. سمير نوار رئيسًا للجنة، وخالد الطيب وعبدالله الأحمري نائبين، وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية (1441هـ - 1444هـ).

ونوه رئيس اللجنة م. سمير نوار بما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قِبل اتحاد الغرف السعودية والأجهزة الحكومية كافة، مثمنًا دور الاتحاد في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال: إن تشكيل لجنة متخصصة في زيوت التشحيم والأساس ضرورة لأهمية هذا القطاع الحيوي، مضيفًا إنها ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات؛ أهمها تحسين جودة المنتجات والتوطين، ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمعدات.