شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع هامشياً أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو هامشي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك مع متابعة تطورات جائحة كورونا في المملكة المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن صافي اقتراض القطاع العام سجل 23.6 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل 24.5 مليار جنيه إسترليني.



وأعلنت السلطات البريطانية ظهور المزيد من الإصابات بسلالة "دلتا بلس" سريعة التفشي من فيروس كورونا مما زاد عدد الإصابات في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.



وتجدر الإشارة إلى أن سلالة "دلتا" اكتشفت لأول مرة في الهند في الأشهر الماضية، وهي سلالة متحورة من فيروس كورونا تتسم بكونها سريعة التفشي مع وجود أعراض مختلفة عن السلالة الأصلية للمرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3949، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3965 في حين سجل أقل سعر عند 1.3861.