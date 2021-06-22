شكرا لقرائتكم خبر عن "أسواق العثيم" تكشف تطورات توقيع عقد ترسية شركة المطاحن الرابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن آخر التطورات بشأن توقيع عقد ترسية مشروع مع المركز الوطني للتخصيص، مشيرا إلى إنها لم توقع عقد ترسية مشروع استحواذ تحالفها مع شركة آلانا الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف على شركة المطاحن الرابعة من قبل المركز الوطني للتخصيص.

وأضافت في بيان لـ"تداول"، أن أسباب التأخر عن التاريخ المُعلن سابقاً تعود إلى طلب الطرف الآخر المركز الوطني للتخصيص، متوقعة توقيع العقد في 19 ذي الحجة 1442هـ، الموافق لتاريخ 29 يوليو 2021.

وأعلنت الشركة في أبريل 2021، عن فوزها ضمن تحالف للاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة بقيمة 859 مليون ريال، متوقعة حينئذ توقيع العقد في 20 يونيو 2021.

وقالت الشركة في بيان سابق، إنه سيتم توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بحصص متساوية بين أعضاء التحالف.

وأشارت إلى أنه من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة القابضة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.