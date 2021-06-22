شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين وتشيلي إلى ربع نهائي كوبا أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (برازيليا- أ ف ب)

حجزت كل من الأرجنتين وتشيلي، الاثنين، مقعداً لها في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بفوز الأولى على الباراجوي 1-0، وتعادل الثانية مع الأروجوي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبالتالي، سجلت الأرجنتين فوزها الثاني في ثلاث مباريات بهدف أليخاندرو «بابو» جوميس في الدقيقة العاشرة من مباراة باهتة أقيمت في العاصمة البرازيلية.

ووضع هذا الفوز رفاق ليونيل ميسي في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، ما يكفي لتأمين مكانهم في المرحلة المقبلة من البطولة التي تقام خلف أبواب مغلقة في البرازيل المتضررة بشدة من تفشي جائحة كورونا.

وكانت المباراة أيضاً بمثابة إنجاز شخصي لميسي، الذي عادل الرقم القياسي لخافيير ماسكيرانو في عدد المباريات التي خاضها مع الأرجنتين (147).

فيدال يعترض

من جهتها، حجزت تشيلي مقعداً لها في ربع نهائي البطولة القارية الاثنين، بعد تعادلها مع الأوروجوي 1-1.

وافتتح المهاجم المخضرم إدواردو فارجاس التسجيل لتشيلي في الدقيقة 26، قبل أن يدرك منتخب الأوروجوي التعادل في الدقيقة 66 عن طريق مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريس.

وهدف فارجاس في الشوط الأول، جعله يتساوى مع البيروفي باولو جيريرو بتسجيل 14 هدفاً في ترتيب الهدافين في كوبا أمريكا، بفارق ثلاثة أهداف عن الرقم القياسي البالغ 17 هدفاً والمسجل مشاركة باسمي البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوربرتو مينديس.

وبهذا التعادل، حصدت تشيلي نقطتها الخامسة من ثلاث مباريات في المركز الثاني، وضمنت مكاناً لها في الأدوار الإقصائية.