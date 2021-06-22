شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة التجارية لـ"أمازون" تتصدر قائمة الأعلى قيمة على مستوى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة "أمازون دوت كوم" خلال 2021 محافظة على مكانتها كأعلى العلامات التجارية قيمة على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي.



وارتفعت قيمة علامة "أمازون" التجارية – وهي تختلف عن القيمة السوقية للشركة – بنسبة 64% في العام الجاري مسجلة ما يقرب من 790 مليار دولار.



وجاءت القفزة في ارتفاع قيمة العلامة التجارية لـ"أمازون" في ظل استمرار الاستفادة القوية من جائحة كورونا والتي دفعت الكثيرين حول العالم للتسوق عبر الإنترنت بدلا من المتاجر التقليدية.



وتفوقت "آبل" و"ألفابت" و"مايكروسوفت" أيضا في قائمة أكبر العلامات التجارية قيمة على مستوى العالم وجاءت خلف "أمازون".



هذا، وارتفعت قيمة أكبر 100 علامة تجارية على مستوى العالم في المجمل بنسبة 42% في العام الجاري مسجلة 7.1 تريليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.9% إلى 3453.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 3482 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 3434 دولارا.