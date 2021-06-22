شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" تقترب من تريليوني دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الإثنين وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق مما دفع القيمة السوقية بالقرب من تريليوني دولار، وذلك قبيل إصدار شركة البرمجيات الأمريكية للنسخة الجديدة من نظام التشغيل "ويندوز".



وأفادت الشركة أنها تنوي إصدار النسخة الجديدة من نظام "ويندوز" والتي ستحمل اسم "ويندوز 11" في الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران الجاري في حدث رسمي.



وجاء ذلك بعد تسريبات وأنباء تناولتها وكالات أنباء ومواقع مهتمة بالتقنيات الحديثة، وتحدثت هذه التسريبات عن نظام التشغيل "ويندوز 11" بحيث أنه سيشمل واجهة مستخدم جديدة وخصائص تشبه إلى حد كبير نظاما يسمى "ويندوز 10 إكس" كانت "مايكروسوفت" تنوي طرحه لكنها تراجعت عن هذه الخطوة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 262.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 263.5 دولار، وهو الأعلى على الإطلاق، في حين سجل أقل سعر عند 257.9 دولار فيما بلغت القيمة السوقية للشركة 1.98 تريليون دولار.