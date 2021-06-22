شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يوسع مكاسبه إلى نحو 600 نقطة ويغلق مرتفعاً بعد 5 جلسات من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين حيث تلقت دعما من المشتريات القوية بعد المبيعات المكثفة التي تعرضت لها الأسبوع الماضي.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في عام 2023، كما رفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في أمريكا إلى 7% في عام 2021 من 6.5% في تقديراته السابقة.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 2023 عاما أدنى 2% للمرة الأولى منذ شهر فبراير/شباط الماضي، كما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.8% أو ما يعادل 2.02 دولار وأغلق عند 73.66 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وسجل أعلى سعر عند 73.9 دولار وأقل سعر عند 71.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.9% أو ما يعادل 1.39 دولار إلى 74.90 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.9 دولار وأقل سعر عند 72.9 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 587 نقطة) إلى 33876 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33908 نقاط وأقل مستوى عند 33312 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 111 نقطة) إلى 14141 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14150 نقطة وأقل مستوى عند 13960 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 4224 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4226 نقطة وأقل مستوى عند 4173 نقطة.