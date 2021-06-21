مجلس غرفة الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد اجتماعه الأول في دورته الـ11 الجديدة، التي تمتد لأربع سنوات من عام 1442 إلى 1446، وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي باعتماد نتائج الانتخابات واختيار الأعضاء المعينين الأربعة، حيث تم خلال الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه. وفاز عبدالعزيز الموسى بمنصب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، ومحمد العفالق نائبا أول للرئيس، وعباس الصالح نائبا ثانيا. وأكد الموسى استمرار المجلس في تعزيز دور الغرفة وإسهاماتها في التفاعل مع متطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية.

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