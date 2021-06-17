المركز الوطني للقياس يحقق إنجازا سعوديا في مجال مترولوجيا الغاز

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وأوضحت المواصفات السعودية بأن المركز الوطني للقياس والمعايرة ينفرد عربيا بامتلاك مختبر مترولوجيا الغاز، مؤكدة أن هذا الإنجاز يواكب توجهات المملكة في مجال دعم الأبحاث والابتكار، ويعكس ما وصلت إليه مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة من مستويات عالية في التجهيزات والكفاءة الفنية، وترجمة حقيقية لسعى الهيئة لتحقيق المرجعية والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأسفرت نتائج البحث عن تكوين فريق بحثي سعودي متخصص في إنتاج الغازات المرجعية المصحوبة بشهادة (CRMs)، كما أهلت نتائج البحث المركز فنيا للارتباط بالمشروع الوطني لرصد تلوث الهواء في أرجاء المملكة وتقديم الدعم الفني له، من خلال توفير الغازات المرجعية، وإجراء المعايرة الدورية للأجهزة محطات الرصد، بالإضافة إلى معايرة أجهزة قياس عوادم السيارات لصالح خدمات الفحص الفني للسيارات والمركبات.
يذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة هو الركيزة الفنية الأساسية لمنظومة القياس والمعايرة في المملكة، حيث يضم مختبرات فنية ونوعية في علوم القياس والمعايرة الدقيقة، وهو الجهة الوطنية المنوط بها حفظ معايير القياس الوطنية، طبقا لوحدات النظام الدولي للقياس (SI)، ونشر الإسناد المترولوجي لربط نتائج القياسات في المملكة بوحدات القياس الدولية، وذلك دعما للتجارة السعودية وجودة الإنتاج والخدمات.
المركز الوطني للقياس والمعايرة:
- يعد الركيزة الفنية الأساسية لمنظومة القياس والمعايرة في المملكة.
- يضم مختبرات فنية ونوعية في علوم القياس والمعايرة الدقيقة.
- الجهة الوطنية المنوط بها حفظ معايير القياس الوطنية.
- الجهة المعنية بربط نتائج القياسات في المملكة بوحدات القياس الدولية.
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