شكرا لقرائتكم خبر مقترح بفتح بنك روسي في الرياض لتسهيل التبادل التجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية أهمية الاجتماع الذي يعد دفعة قوية نحو تطوير مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية.
فيما أكد السفير الروسي أن بلاده تنظر لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين كمهمة أساسية تعكس توجيهات قيادة البلدين وتعميق وتنشيط وتنويع عقد الشراكة والصداقة بين الجانبين، مبينا أنه تم تعيين ملحق تجاري لدى سفارة بلاده بالرياض مما يعد خطوة جديدة في تذليل جميع المعوقات الاقتصادية التي تعترض رجال الأعمال السعوديين، ووعد بدعم ودراسة مقترح فتح بنك روسي في الرياض.
من ناحيته أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة، وكل ما يخدم البلدين من خلال أعمال المجلس.
كانت هذه تفاصيل خبر مقترح بفتح بنك روسي في الرياض لتسهيل التبادل التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.