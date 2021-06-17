الاقتصاد

مقترح بفتح بنك روسي في الرياض لتسهيل التبادل التجاري

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- بواسطة أيمن الوشواش - قدم مجلس الأعمال السعودي الروسي باتحاد الغرف السعودية في اجتماعه الثاني الذي عقد بمقر الاتحاد مقترحا لفتح بنك روسي بالعاصمة الرياض في خطوة تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية أهمية الاجتماع الذي يعد دفعة قوية نحو تطوير مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية.

فيما أكد السفير الروسي أن بلاده تنظر لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين كمهمة أساسية تعكس توجيهات قيادة البلدين وتعميق وتنشيط وتنويع عقد الشراكة والصداقة بين الجانبين، مبينا أنه تم تعيين ملحق تجاري لدى سفارة بلاده بالرياض مما يعد خطوة جديدة في تذليل جميع المعوقات الاقتصادية التي تعترض رجال الأعمال السعوديين، ووعد بدعم ودراسة مقترح فتح بنك روسي في الرياض.

من ناحيته أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة، وكل ما يخدم البلدين من خلال أعمال المجلس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

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