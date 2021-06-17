شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو السعودية» تنهي إصدار صكوك دولية بـ6 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، الخميس، الانتهاء من إصدار صكوك دولية قيمتها 6 مليارات دولار، بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية.

وأوضحت «أرامكو السعودية» في بيان، أن الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة مقومة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول.

وقالت، إن قيمة الطرح بلغت 6 مليارات دولار أمريكي، لعدد إجمالي بلغ 30 ألفاً بقيمة اسمية للصك 200 ألف دولار، وبعائد 0.946 % للصكوك المستحقة خلال 3 سنوات و1.602 % للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و2.694 % للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

وأكد رئيس «أرامكو السعودية» المهندس أمين بن حسن الناصر أن نجاح الشركة في جمع 6 مليارات دولار بعد بيع صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة، ومقوّمة بالدولار الأمريكي إلى كبار المستثمرين المؤسسين يعدّ الأكبر في تاريخ إصدار صكوك بالدولار للشركات في العالم. ( وام)