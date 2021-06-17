شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تعزيز التعاون البرلماني مع كازاخستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكازاخستانية اجتماعها الافتراضي الأول، أمس الخميس، برئاسة د. نضال الطنيجي عضوة المجلس الوطني الاتحادي رئيسة اللجنة، وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات بينهما، وأكدا على أهمية التنسيق بين البرلمانين الصديقين في المحافل البرلمانية الدولية.شارك في الاجتماع من الإمارات محمد الكشف نائب رئيس اللجنة، ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وجميلة المهيري، وعبيد السلامي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.فيما شارك من البرلمان الكازاخستاني أعضاء لجنة الصداقة الكازاخستانية الإماراتية برئاسة بيكقالي تورغاييف عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة.

وأشادت الدكتورة نضال الطنيجي خلال الاجتماع بتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والعلمية التي تربط الإمارات وكازاخستان منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992.

من جانبه أثنى بيكقالي تورغاييف، على مشاركة بلاده في إكسبو دبي 2020، بجناح يحمل عنوان «مناظر طبيعية فريدة، وتاريخ غني، وثقافة وفرص».