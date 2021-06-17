شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 17-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-6-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه.



إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، ليسيكو مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، شركة مستشفي كليوباترا، الملتقى العربي للاستثمارات، حديد عز، سماد مصر (ايجيفرت)، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية. إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، ليسيكو مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، شركة مستشفي كليوباترا، الملتقى العربي للاستثمارات، حديد عز، سماد مصر (ايجيفرت)، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ التوفيق للتأجير التمولي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شركة النصر للأعمال المدنية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المصرية العقارية، العربية للأسمنت، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

البورصة تربح 1.1 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه. البورصة تربح 1.1 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.5 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.33%، والعرب على 8.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 15.5 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 68.1 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، 28.9 ألف جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12399 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3815 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1292 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بلتون المالية القابضة، بي انفستمنتس القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 1000 سهم، 1.35 مليون سهم، 704 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، الدولية للأسمدة والكيماويات، 20 مليوون سهم، 1.83 مليون سهم، 7493 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 35 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بلتون المالية القابضة، بي انفستمنتس القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، 1000 سهم، 1.35 مليون سهم، 704 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، الدولية للأسمدة والكيماويات، 20 مليوون سهم، 1.83 مليون سهم، 7493 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 35 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماويات، المهندس للتأمين، القابضة المصرية الكويتية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، البدر للبلاستيك 116.1 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 150 ألف سهم، 6975 سهم، 330 ألف سهم، 20 مليون سهم، 18911 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة شركات المنصورة للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، بي انفستمنتس القابضة، 35.1 ألف سهم، 510 ألف سهم، 714.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي 15 ألف سهم، 9238 سهم، على التوالي.

كما اشترت شركتا ابن سينا فارما، مجموعة مستشفيات كليوباترا، 400 ألف سهم خزينة، 5 ملايين سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء.

حديد عز قالت شركة حديد عز، ردًا على استفسارات وردت من عدد من المستثمرين وإدارات البحوث ببنوك الاستثمار عن صادرات الشركة، إن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2021 بلغت 269 مليون دولار منها 208 مليون دولار صلب مسطح و61 مليون دولار لفائف حديد تسليح ويمثل ذلك زيادة نسبتها 47% مقارنة بصادرات الربع الرابع من عام 2020 البالغة 183 مليون دولار منها 137 مليون دولار صلب مسطح و46 مليون دولار لفائف حديد تسليح. حديد عز قالت شركة حديد عز، ردًا على استفسارات وردت من عدد من المستثمرين وإدارات البحوث ببنوك الاستثمار عن صادرات الشركة، إن إجمالي صادرات الربع الأول من عام 2021 بلغت 269 مليون دولار منها 208 مليون دولار صلب مسطح و61 مليون دولار لفائف حديد تسليح ويمثل ذلك زيادة نسبتها 47% مقارنة بصادرات الربع الرابع من عام 2020 البالغة 183 مليون دولار منها 137 مليون دولار صلب مسطح و46 مليون دولار لفائف حديد تسليح.