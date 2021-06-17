شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 17-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه.



إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، ليسيكو مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، شركة مستشفي كليوباترا، الملتقى العربي للاستثمارات، حديد عز، سماد مصر (ايجيفرت)، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية. إيقاف تداول 31 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 31 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، ليسيكو مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، شركة مستشفي كليوباترا، الملتقى العربي للاستثمارات، حديد عز، سماد مصر (ايجيفرت)، الشمس للإسكان والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ التوفيق للتأجير التمولي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي، شركة النصر للأعمال المدنية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المجموعة المصرية العقارية، العربية للأسمنت، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

البورصة تربح 1.1 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه. البورصة تربح 1.1 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 385.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.5 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.33%، والعرب على 8.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 15.5 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 68.1 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، 28.9 ألف جنيه، 32.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12399 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3815 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1292 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.528 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 80%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 401.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 20.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 30.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 5.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 5.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 30.11%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.52%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.28%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.05%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 37.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.